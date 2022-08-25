Ростуризм объявил о программе туристического кешбэка с новыми условиями

Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится с 25 августа до 10 сентября.

«Сегодня стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз - с 1 сентября и до окончания навигации», - сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тыс. руб. (20% от стоимости поездки) на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе, пишет РБК. Другое нововведение — поездка должна включать минимум три ночевки. При этом в рамках программы по-прежнему будут доступны различные форматы поездок — от коротких путешествий выходного дня, до длительных туров, отметили в Ростуризме.

В осеннем этапе программы туристического кешбэка участвуют все регионы страны. По плану продажи туров должны продлиться до 10 сентября включительно, но по факту продолжительность продаж будет зависеть от спроса. «Если выделенные на этот этап средства закончатся раньше — продажи завершатся досрочно. Если на 10-е число средства будут оставаться — период продаж будет продлен», — уточнили в Ростуризме.

Чтобы получить кешбэк, тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». На эту же карточку автоматически вернется 20% от стоимости, максимум - 20 тыс. рублей

Программу туристического кешбэка запустили в августе 2020 года. В этом году программа действовала с 18 января, туры по ней должны были продавать до конца апреля, однако из-за высокого спроса Ростуризм закрыл продажу путевок с кешбэком досрочно.

По данным Ростуризма, за время действия программы ею воспользовались 4,3 млн человек. Суммарно они приобрели туры более чем на 81 млрд руб. В виде кешбэка за все время туристам вернулось 15,5 млрд руб.