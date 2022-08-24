Уральские губернаторы попали в санкционный список Канады

Канада ввела новые санкции. В списки попали 62 россиянина, в том числе 27 глав российских регионов. Под санкциями Оттавы, в частности, оказались губернаторы уральских регионов: Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Алексей Текслер (Челябинская область).

Канада ввела уже несколько пакетов санкций против Москвы, напоминает РБК. Всего в санкционном списке страны - 954 человека и 257 организаций.

В июле уральские губернаторы – Моор, Артюхов, Куйвашев и Текслер – попали в санкционный список Великобритании. Им запрещается въезд в страну, а их активы, если таковые найдутся на территории государства, будут арестованы.