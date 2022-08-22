Доходы тюменского бюджета за полгода превысили 157,7 млрд рублей

Президиум правительства Тюменской области провел онлайн-заседание, на котором обсуждались показатели исполнения бюджета региона за шесть месяцев 2022 года. Цифры озвучил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов.

Доходы бюджета Тюменской области в первом полугодии 2022 года составили более 157,7 миллиарда рублей. Это свыше 70 процентов от годового плана. «Основным источником пополнения областного бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – 78 процентов от общего объема поступивших налоговых и неналоговых доходов», – отметил директор департамента финансов.

Расходы бюджета Тюменской области за этот же период составили более 128,4 миллиарда рублей. Свыше 60 процентов бюджетных расходов приходятся на финансирование социальной сферы. Выполнены все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления. Кроме того, по итогам первого полугодия обеспечена сбалансированность регионального и муниципальных бюджетов.

«Мы показали успешное исполнение бюджета в первом полугодии. Дальше работаем по ранее намеченным планам, внимательно наблюдая за развитием ситуации в региональной, российской и мировой экономике», – резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.