На Всероссийский ИТ-конкурс зарегистрировано более 60 участников из Тюменской области

В Тюменской области стартовал Всероссийский ИТ-конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Региональный чемпионат продлится по 16 сентября 2022 года, регистрация открыта до 8 сентября. На данный момент зарегистрировано более 200 участников из 50 субъектов РФ, из них более 60 участников из Тюменской области.

В департаменте информатизации региона рассказали, что для Тюменской области в рамках регионального чемпионата доступна задача по разработке рекомендательного алгоритма для читателей Российской государственной библиотеки (РГБ).

«В РГБ активно идет процесс оцифровки документов, поэтому можно внедрить семантический поиск литературы и рекомендовать книги читателю на основе его персональных предпочтений. Такие подборки позволят посетителям библиотеки открыть для себя новые жанры, авторов и произведения, которые ранее им были неизвестны», – объяснили в департаменте.

Глава ведомства Станислав Логинов на открытии ИТ-Конкурса отметил: «Искусственный интеллект будет менять мир через 5, 10 и 50 лет. И сейчас цифровая трансформация немыслима без встраивания процессов глубокого обучения и возможностей нейронных сетей во все ключевые сферы экономики. Мы понимаем важность этой отрасли и делаем большую ставку на её развитие: обучаем ребят в Школе юных нейроинженеров, внедряем технологии ИИ для взаимодействия с гражданами по социально значимым направлениям. Уверен, что участников ждут насыщенные и продуктивные дни, итогом которых станут возросшие навыки, опыт и интересные решения кейса».

Узнать подробную информацию о региональных чемпионатах, окружных хакатонах, всероссийских чемпионатах, и оставить заявку на участие можно на сайте «Цифровой прорыв. Сезон: ИИ».

Отметим, что в регионе поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».