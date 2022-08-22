Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел совещание с Александром Моором

Тюменская область является пионером по целому ряду направлений научно-технологического развития. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на рабочем совещании с губернатором региона Александром Моором.

Мероприятие было посвящено участию научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии региона. В Тюменской области сегодня 24 научные организации и пять высших учебных заведений занимаются решением задач в сфере научно-технологического развития. В сфере научных разработок заняты четыре тысячи исследователей.

«В Тюменской области сформирована своя эффективная система поддержки научно-технологического развития. Создана необходимая для этого региональная нормативно-правовая база. За последние пять лет общий объем инвестиций областного бюджета в инфраструктурное развитие пяти вузов региона составил более 2 миллиардов 200 миллионов рублей, включая реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также оснащение оборудованием», – сообщил Александр Моор.

На проведение научных исследований направлено более 536 миллионов рублей.

Валерий Фальков поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за приоритетное внимание, уделяемое развитию науки и высшего образования: «Президент России Владимир Путин принял решение о проведении в нашей стране десятилетия науки и технологий. Одна из основных задач на данном этапе – обеспечение более тесного взаимодействия всех без исключения федеральных научных и образовательных организаций. Мы вместе с регионом готовы оказать в этом необходимое содействие».