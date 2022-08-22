Двое детей попали в больницу в Челябинске - они выпрыгнули с балкона в поисках матери

Двое маленьких детей попали в больницу с травмами после того, как выпрыгнули с балкона третьего этажа в Челябинске. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

«Несчастный случай произошел сегодня в полпятого. По предварительным данным, дети были дома одни, проснулись, испугались, хотели найти маму. Дети госпитализированы, обстоятельства устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

Состояние детей – средней тяжести, уточнили в пресс-службе областного Минздрава. «Дети в настоящий момент находятся под наблюдением врачей в медицинской организации, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказали в ведомстве.

В отношении матери детей составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей), уточнили в прокуратуре.

Информированный источник рассказал журналистам, что накануне несчастного случая у 22-летней матери детей были гости, и ночью она пошла их провожать.

«В это время дети, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик проснулись и решили найти маму. Вышли на балкон и спрыгнули в открытое окно. Мать, вернувшись домой, обнаружила их на улице, вызвала скорую, сейчас она вместе с детьми в больнице», - сообщил собеседник агентства.