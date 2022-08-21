Детский сад в тюменском микрорайоне Антипино примет детей этой осенью

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор проверили ход строительства социальных объектов в Тюмени.

«Сегодня с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым осмотрели новый детский сад в тюменском микрорайоне Антипино. Проект типовой, это уже седьмой по счету такой сад. Сейчас в группах собирают мебель. В первой половине сентября здесь примут детей. А вот новая школа в жилом массиве «Плеханово» в Тюмени примет первых учеников в 2023 году. В этом районе мы построили два детских сада, а школы пока нет, и она очень нужна. Жители не раз поднимали этот вопрос, писали на прямую линию. Школа рассчитана на полторы тысячи учеников. Стройка идет полным ходом, современное школьное здание возводится по индивидуальному проекту. Оно будет одним из самых крупных в регионе. В этом году 1 сентября за парты сядет на 11 тысяч детей больше, поэтому мы продолжим строить школы», – рассказал глава региона в социальных сетях.

Детский сад № 155 в микрорайоне Антипино сдадут в эксплуатацию досрочно. Учреждение примет 516 воспитанников, в том числе 90 детей до трех лет.

Кроме того, Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели строящийся жилой массив в районе аэропорта Плеханово.

На 51 гектаре планируется возвести 28 многоквартирных домов площадью 390 тысяч квадратных метров, пять многоуровневых паркингов и две котельные. Ввод в эксплуатацию первого дома намечен на декабрь 2022 года.

«Особенность данного жилого массива в том, что он строится с использованием финансового механизма из федерального «инфраструктурного меню» – облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Это один из первых таких проектов в Тюменской области и Уральском федеральном округе», – отметили в пресс-службе губернатора.