Более восьми тысяч пациентов Тюменской областной больницы №19 прошли бесплатную диагностику

В Тюменской области продолжается работа по приоритетным направлениям национального проекта «Здравоохранение»: борьба с онкозаболеваниями, снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых патологий. Именно для этих целей действует центр здоровья на базе Тюменской областной больницы №19.

За семь месяцев 2022 года бесплатную диагностику здесь прошли восемь тысяч жителей Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов.

«Более трех тысяч жителей Тюменского района в 2022 году обследовались здесь на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Часть из них направлены к профильным специалистам. Участники профосмотров прошли также другие виды исследований. В том числе оценили состояние сердца на кардиовизоре – компьютеризированная система, проецирующая на экран полноцветную проекцию сердца», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Также в центре здоровья доступно исследование на биоимпедансметре. Уникальный аппарат определяет состав тела человека: сколько в организме воды, жира и мышц, и дает рекомендации, что нужно делать, чтобы привести его в норму. Определяют в центре также жизненную емкость легких (с помощью спирометра), пульс и уровень кислорода в крови (на пульсоксиметре).

«В результате исследований у более 500 человек выявлено повышенное давление, свыше 1500 человек имеют избыточный вес, более 2000 человек нуждаются в коррекции и контроле питания. Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики», – добавили в департаменте.