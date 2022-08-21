Тюменские туроператоры предлагают более 60 разных экскурсий

В Тюменской области сегодня действует 15 местных туроператоров, которые предлагают более 60 экскурсий по региону. Именно они занимаются созданием туристического продукта, ежегодно увеличивая число маршрутов и количество новых объектов показа.

Только в этом году для посещения открыты закулисья ЦУМа, тобольский агротуристический комплекс «Золотая подкова», этнопарк «Юрибей» и глэмпинг «Сота-парк» в Тюменском районе.

«Сейчас у нас пять брендовых туристических маршрутов, которые уже оценили как жители области, так и гости нашего региона. Это, что называется, костяк тюменского туризма: маршруты, связанные с Тюменью, Тобольском, царской династией и нашими термальными источниками. Всего же туроператоры сейчас предлагают более 60 различных экскурсий. И с каждым годом их становится больше. Они меняются, добавляются новые объекты осмотра. Здесь главное — найти и уметь рассказать интересную историю, будь то тюменская торговля на примере ЦУМа, где можно окунуться в советское прошлое и узнать много интересного об ушедшей эпохе, или Тюмень купеческая», — рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

В этом же году также активно заработал экскурсионный маршрут «Сибирский карнавал», где центром притяжения выступает Ялуторовск.

«На этом и других примерах видно, что туризм становится привлекательным для бизнеса. Все большее число людей в нем задействовано и все больше идей начинает реализовываться», — добавил Дмитрий Пухов.