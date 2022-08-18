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​Почти 70% россиян сообщили о финансовых сложностях

Почти 70% россиян испытывают финансовые трудности последние три года, показало исследование

​Почти 70% россиян сообщили о финансовых сложностях
pixabay.com

Почти 70% россиян жалуются на финансовые трудности последние три года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ. Эксперты подчеркивают, что оценка населением своего положения субъективна.

В 2020 году о финансовых сложностях исследователям сказали 66% респондентов, в 2021-м – 69%. В этом году также 69% россиян сообщили о неуверенности в своем материальном положении, показал проведенный в июне опрос. Не испытывают существенных материальных проблем 29% опрошенных, еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос.

«В целом изменения в материальном положении россиян невелики», – отметили авторы исследования. Все три года замеры проходили во время пандемии, «когда у многих возникало ощущение, что обстоятельства сильнее их», сказала директор Центра исследований гражданского общества ВШЭ Ирина Мерсиянова.

По словам проректора ВШЭ Лилии Овчаровой, люди, как правило, необъективно смотрят на собственные финансовые сложности: «Люди оценивают материальное положение, исходя не из своих возможностей, а из своих желаний». Такую оценку она назвала «полезной, так как она определяет мотивацию людей зарабатывать больше, что важно для разработки и запуска экономических программ государства, диалога с населением».

По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян во II квартале 2022 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) – на 0,8%.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 95, комментариев: 0
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