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​«КонцептХаб»: новый сезон бесплатных лекций для тюменцев откроет китаевед-публицист Николай Вавилов

В Тюмени начинается новый сезон бесплатных образовательных лекций «КонцептХаб»

​«КонцептХаб»: новый сезон бесплатных лекций для тюменцев откроет китаевед-публицист Николай Вавилов
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени начинается новый сезон бесплатных образовательных лекций «КонцептХаб». Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Это – отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей.

«В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили с актуальной, как и всегда, темы. Ждем всех желающих», — рассказала руководитель проекта Виктория Елизарова.

Новый сезон открывает китаевед-публицист и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Он выступит с темой «Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни» в субботу, 27 августа, в 14:00.

Николай Вавилов в течение десяти лет учился и работал в различных регионах Китая, является советником директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Также новый спикер проекта «КонцептХаб» ведет канал в Telegram «Китай – Николай Вавилов» со свежими новостями экономики и политики, который собрал более 130 тысяч подписчиков.

«О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке», – сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.


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15 августа в 09:37, просмотров: 76, комментариев: 0
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