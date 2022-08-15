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​Сельчане Тюменской области успешно развивают бизнес при поддержке кадровых консультантов

Жители Тюменской области могут получить консультацию по открытию собственного дела в центрах «Работа России»

​Сельчане Тюменской области успешно развивают бизнес при поддержке кадровых консультантов
Фото: admtyumen.ru

Сельские жители Тюменской области имеют возможность запустить и развить собственное дело при поддержке кадровых центров «Работа России».

«За консультацией можно обратиться в любое отделение кадрового центра «Работа России» Тюменской области. Кадровые консультанты помогают безработным гражданам в написании бизнес-плана, знакомят с основами предпринимательской деятельности, в том числе путем организации групповых мероприятий с приглашением консультантов из органов надзора и контроля — налоговой службы, пенсионного фонда; структур поддержки предпринимательства — Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», общественных объединений работодателей», – сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

В департаменте поделились также историей успешного развития бизнеса. В селе Вагай уже три года пользуется спросом парикмахерская. Односельчане с удовольствием приходят «за красотой». Успешный предприниматель Амина Лысова очень любит свою профессию. Реализоваться в бизнесе ей помог кадровый центр «Работа России» Тюменской области. Еще в 2019 году Амина Рамильевна защитила свой бизнес-план и получила финансовую помощь на открытие собственного дела.

«Парикмахер — это специалист по внутреннему и внешнему. Самое важное в данной профессии – это принять клиента душевно, с пониманием, выслушать все его пожелания. А дальше, как говориться, руки творят образ», — считает Амина Рамильевна.


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15 августа в 14:27, просмотров: 149, комментариев: 0
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