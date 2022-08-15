Из Тюмени в ЛНР отправили спецавтомобили

Тюменская область отправила в Краснодон три автомобиля скорой медицинской помощи. Это – машин на базе УАЗ, отличающиеся повышенной проходимостью. Техника оснащена всем необходимым оборудованием.

«Наша система здравоохранения подобной техникой обеспечена, автопарк постоянно обновляется. Тольков 2020 и 2022 годах мы приобрели в общей сложности 93 автомобиля скорой помощи. В 2022 году купили 101 санитарный автомобиль. Проводил в дорогу наших водителей, которые перегоняют машины в Краснодон. Пожелал им счастливого пути, краснодонским врачам скорой помощи – профессиональных успехов, а всем жителям Луганской земли – здоровья, счастья и мира», – рассказал губернатор Александр Моор в телеграм-канале.

Напомним, в начале июня глава Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с главой горрайадминистрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.

«Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда», – говорил Александр Моор во время визита в ЛНР.