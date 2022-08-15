Маркетплейс Wildberries поменял название сайта на «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название расположено в шапке сайта. Изменилось и ее оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Ссылка, которая ведет на сайт, осталась прежней, отмечает РБК.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила, что компания подумает о возможности ребрендинга названия на русском языке. «Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», - сказала Бакальчук 7 июня на форуме «Неделя российского ретейла».

Таким образом она ответила на замечание министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в ходе дискуссии на форуме отметил, что в ретейле и промышленности – засилье иностранных наименований.