Казань и Ростов-на-Дону возглавили список мегаполисов с максимальным ростом цен на жилье

Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород возглавили список российских мегаполисов по темпам удорожания 1 кв. м жилья в новостройках за год. Первое место рейтинга заняла Казань, где с июля 2021 года по июль 2022-го средняя цена «квадрата» выросла на 47% — до 177,7 тыс. рублей, подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».

Второе место — у Ростова-на-Дону, где средняя цена увеличилась за год на 46% - до 117,3 тыс. рублей. На третьей строчке расположился Нижний Новгород с ростом на 42% - до 140,4 тыс. рублей. Далее идет Челябинск, где средняя цена 1 кв. м. выросла на 38% - до 88,2 тыс. рублей. Замыкает первую пятерку Пермь, где за год «квадрат» жилья в новостройках подорожал на 33% - до 104,2 тыс. рублей.

Отрицательную годовую динамику эксперты зафиксировали только в Омске, где 1 кв. м подешевел на 0,3%, до 99,5 тыс. руб.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, в лидерах по росту цен оказались города с высоким спросом. «Казань — крупнейший город Поволжья, центр притяжения населения из соседних регионов, а Ростов-на-Дону, наравне с Краснодаром — миллионник, расположенный в комфортных южных условиях, что позволяет ему притягивать «удаленщиков» из Москвы и Санкт-Петербурга и мигрантов из регионов с суровым климатом. В отличие от Краснодара, где стоимость жилья стремительно росла в 2020-2021 годах, здесь уровень цен еще позволяет им увеличиваться. Высокие позиции Челябинска и Самары объясняются низким уровнем цен в прошлом году, здесь играет роль эффект низкой базы», — отметил Алексей Попов.