Штрафы до 100 тысяч рублей за шум от машин могут ввести в России

Фракция «Новые люди» подготовит законопроект, согласно которому штрафы за шум от мотоциклов и машин будут увеличены до 100 тыс. руб. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре, с запуском осенней сессии», — сказал Демин ТАСС.

По его словам, текущий штраф в размере 500 руб. «никого не останавливает». Демин напомнил, что сейчас предельный уровень шума для транспорта установлен на уровне 96 децибел, и его необходимо снизить до 68 децибел. При первом нарушении россияне будут платить штраф, а при повторном транспортное средство могут отправить на штрафстоянку на срок до трех месяцев.