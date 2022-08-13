Вероятность возвращения коронавирусных ограничений в России низка

Коронавирусные ограничения в масштабах страны вряд ли возможны: по словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ситуация с заболеваемостью ковидом в России не является критической

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Пшеничная также отметила, что сейчас суточное число заразившихся растет (накануне, кстати, siapress.ru сообщал о достигнутом максимуме за это лето в ХМАО — 293 заболевших за день), однако показатели недельного прироста в десять раз ниже, чем у гриппа и ОРВИ.