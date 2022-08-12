Автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке умер на 54 году жизни

В России на 54-м году жизни умер поэт Герман Витке. Об этом сообщила его бывшая жена, певица Ирина Дюкова.

«Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке», — написала Дюкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Свою карьеру в шоу-бизнесе начал в 1989 году, в 1991-м дебютировал как поэт-песенник и написал несколько песен для Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф» и «Сила», напоминают «Ведомости».

В 1993 году Германа Витке признали «Поэтом года». Именно он по просьбе Игоря Матвиенко придумал название для новой группы — «Иванушки international», а затем принял участие в создании песен для них. Витке также написал песни для Леонида Агутина, Лаймы Вайкуле, Анжелики Варум, Марины Хлебниковой, Валерия Леонтьева и других. В числе самых известных композиций - «Все в твоих руках» и «Ля-ля-фа», которые исполняет Анжелики Варум.