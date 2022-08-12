Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов выступит на The International в Сингапуре

Антон Шкредов из Сургута в составе европейской команды Gladiators примет участие в крупнейшем турнире по Dota 2, который пройдет в Сингапуре с 15 по 30 октября. Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь точно! Теперь официально! Мы едем на The International 11 в Сингапур. Этот сезон начинался для нас крайне хорошо, будем надеяться, что он также хорошо и закончится», – говорится в сообщении команды.

Антону Шкредову 20 лет. Он профессиональный игрок топовой команды мирового уровня по Dota 2. Из Сургута Антон уехал в начале весны и сейчас живет в Сербии.

The International – это крупнейший турнир года по Dota 2. Призовой фонд исчисляется десятками миллионов долларов. За огромный денежный приз спортсмены из Gladiators будут соревноваться с 20 командами.