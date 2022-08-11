Солиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина оштрафовали за дискредитацию армии

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал солиста рок-группы «Курара» и артиста «Коляда-театра» Олега Ягодина на 40 тыс. рублей по административному протоколу о дискредитации российской армии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

По словам адвоката артиста Георгия Краснова, причины вынесенного решения будут раскрыты в полном постановлении суда 12 августа. Он добавил, что к материалам дела сторона защиты приобщила заключение эксперта-филолога.

«Было дословно установлено, что сказал Ягодин, и не установлено никакой дискредитации вооруженных сил. Но суд не услышал ни нас, ни специалиста», — сказал Краснов.

Олег Ягодин свою вину не признал и намерен обжаловать приговор в Свердловском областном суде. «Хочу разобраться с очерняющим протоколом, так как он может иметь последствия для моей группы, творческой деятельности и моей семьи», — сообщил музыкант журналистам.

Поводом для судебного разбирательства стали попавшие в прямой телеэфир высказывания Ягодина на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь на 25 июня.