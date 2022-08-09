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Россияне задолжали плату за ЖКУ рекордные 804,5 млрд рублей

Рост долгов за ЖКУ в России набрал обороты

Россияне задолжали плату за ЖКУ рекордные 804,5 млрд рублей
Фото: dela.ru

Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли на 7,7% и достигли 804,5 млрд рублей по итогам I квартала 2022 года. Связано это в тем, что стоимость товаров и услуг изменилась, в то время, как зарплата не индексируется, сообщили в «Известиях» со ссылкой на Росстат и собственного эксперта.

«Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, перед УК — на 3%.В 2021 году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед УК по сравнению в 2020 годом — примерно на 6%. Во время пандемии действовал мораторий на начисление пени за неуплату, в 2021-м же это послабление отменили. В этом году рост долгов снова набрал обороты», – отметили в сообщении.

Кроме того, по словам экспертов, рост долгов связан и с другими причинами. Так, ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения, подчеркнула «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 210, комментариев: 0
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