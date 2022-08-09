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Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, узнал Reuters

Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, узнал Reuters
pixabay.com

Российские авиакомпании, попавшие под санкции, начали разбирать самолеты, чтобы с помощью запчастей поддерживать в рабочем состоянии другие лайнеры. Об этом со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли пишет Reuters .

По словам одного из собеседников агентства, самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (эксплуатируются «Аэрофлотом») сейчас находятся на земле и разбираются. Уточняется, что Airbus A350 почти новый.

Также источники сообщили о снятом оборудовании с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота». Компания намерена использовать его для оставшихся самолетов данных моделей.

Кроме того, Reuters ссылается на информацию базы данных для отслеживания самолетов Flightradar24. Согласно ей, 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали с конца июля. При этом три из семи самолетов Airbus A350 не поднимались в воздух последние три месяца.

Агентство отмечает, что эти шаги соответствуют рекомендациям правительства РФ, согласно которым авиакомпании могут разбирать на запчасти некоторую часть своего авиапарка, чтобы обеспечить возможность эксплуатации остальных самолетов иностранного производства по крайней мере до 2025 года.

Ранее страны Евросоюза ввели санкции, затронувшие авиаотрасль в России, напоминают «Ведомости». Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги. В конце июля Евросоюз решил снять запрет на часть товаров и услуг для авиационной отрасли в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 297, комментариев: 0
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