Суд обязал ВИЧ-положительную тюменку отправить своего ребенка на лечение

Жительницу Тюмени с диагнозом ВИЧ через суд обязали лечить своего ребенка. До этого женщина игнорировала просьбы врачей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Известно, что подсудимая ранее наблюдалась в областном Центре профилактики и борьбы со СПИД, но при этом отказывалась принимать терапию. После рождения сына тюменка перестала посещать врачей. Доктора нагрянули к семье в дом и обследовали младенца. Оказалось, что малыш не получал должного лечения.

Прокурор Калининского округа Тюмени обратился в суд, где потребовал, чтобы женщина позволила ребенку пройти обследование, посещать СПИД-Центр, лечиться. Также горожанке необходимо получать терапию для ребенка и следить, чтобы он ее принимал.

«Решение суда вступило в законную силу. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов. На сегодняшний день ребенок обследован и получает необходимые препараты и лечение», – сообщили в ведомстве.