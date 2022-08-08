38% россиян согласны на сокращение зарплаты ради возможности работать удаленно

38% россиян готовы на сокращение заработной платы ради возможности работать удаленно, показал опрос SuperJob. В прошлом году этот показатель был на уровне 33%.

Те, кто допустил снижение зарплаты ради удаленки, рассчитывают, что сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома, пишет РКБ.

Опрос показал, что каждый пятый респондент готов снизить свои зарплатные ожидания на 5%, каждый десятый — на 10%. Отказаться от 15% зарплаты готовы 2% опрошенных, от 20% и 25% — по 3%.

Почти столько же опрошенных (39%) не согласны с возможным понижением зарплаты. По оценке аналитиков, мужчин среди тех, кто не согласен пойти на финансовые жертвы ради удаленки, больше, чем женщин (41% против 36%). Также на снижение уровня зарплаты реже соглашаются люди старше 45 лет — 45% респондентов этого возраста даже не стали рассматривать возможность снижения дохода. Для населения до 34 лет этот показатель составил 33%.

Готовность пойти на понижение связана также с текущим доходом: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., противятся уменьшению зарплаты чаще тех, чей доход не превышает 50 тыс. руб. (46% против 39%).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов России, чья специальность предполагает возможность работать удаленно.