Житель ЯНАО осужден за издевательство над редким орланом

Житель Ямала летом прошлого года птенца краснокнижного орлана-белохвоста. Мужчина отнес птицу домой, посадил на цепь. В качестве «дрессировки» злоумышленник бил орлана палкой и швырял в него бутылки с водой. Из-за таких жестоких методов воспитания птица получила травмы – когда приехали правоохранительные органы, они отметили ужасное состояние животного. Сейчас пернатое передано в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский».

«У птенца зафиксирован открытый перелом костей крыла, недокорм, утрата природных навыков, исключающая его возвращение в естественную среду обитания. Птица уже никогда не сможет летать, и остаток жизни проведет в соответствующем специализированном учреждении», — прокомментировали в прокуратуре.

Ямальца осудили по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его увечье». Суд приговорил изверга к четырем годам условного лишения свободы, а также обязал выплатить причиненный природе ущерб на 214 тысяч рублей.