Летом новые автомобили в России стали дешевле

В июне-июле средний чек на новые автомобили в России снизился до 2,3 млн рублей с 2,43 млн рублей – в мае. А стоимость на машины с пробегом составила 1,1 млн рублей, рассказали в «РИА Новости» со ссылкой на исследование «СберАвто».

«Если вывести географию поисков за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки», – советуют эксперты.

Отметим, что самым бюджетным автомобилем, приобретенном через сервис, стал «Kia Rio» с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а дорогостоящим — «Range Rover Sport» 2020 года за 6 млн рублей.