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88% россиян испытывают упадок сил, выяснил ВЦИОМ

97% молодых россиян пожаловались на упадок сил и усталость

88% россиян испытывают упадок сил, выяснил ВЦИОМ
pixabay.com

88% жителей России с различной периодичностью испытывают упадок сил, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди молодежи (от 18 до 34 лет) доля тех, кто регулярно чувствует усталость, оказалась еще выше – 96-97%, пишет РБК.

«Молодежь чаще испытывает усталость, что вполне объяснимо. Активный образ жизни, включенность в разные социальные группы, необходимость совмещения получения образования с первичным опытом профессиональной социализации, поиск спутника жизни, появление требующих круглосуточного внимания маленьких детей — все это обуславливает высокий уровень эмоциональной и физической нагрузки», — отметила советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова.

В группе риска оказались представители старшего поколения — о недомогании заявили 40% респондентов из этой категории. Также о нестабильном физическом и эмоциональном состоянии рассказали 49% россиян, оценивающих свое материальное состояние как плохое, и 41% лиц, проживающих в селах.

На ежедневную утомляемость чаще жаловались женщины, чем мужчины – 34% против 27%. Это может быть связано с совмещением работы, быта и воспитания детей, отмечают социологи.

Чаще всего россияне устают из-за трудовой деятельности. При этом работа выступила преимущественно мужским источником напряжения (36%), тогда как женщин больше утомляют семья и дети (26%). На втором месте оказались психологически тяжелые ситуации (27%), на третьем расположились дача и огород, от которых устают 24% опрошенных.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 144, комментариев: 0
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