Авиашоу «В гостях у «Ютэйр» пройдет в Тюмени 14 августа

В Тюмени на аэродроме Плеханово 14 августа пройдет традиционное авиашоу «В гостях у «ЮТэйр». Гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления, а также полетать на вертолете, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В программе значатся парашютные десанты с самолетов и вертолетов и выступления парашютистов с элементами купольной акробатики. Также в небе над аэропортом пролетят самолеты-амфибии, а вертолет Ми-8 продемонстрирует перевозку автомобиля на внешней подвеске.

Поскольку на территории «Плеханово» действует особый пропускной режим, гостей авиашоу просят соблюдать меры безопасности и не приносить с собой жидкости, гели и аэрозоли емкостью более 100 мл, алкогольные напитки, колющие и режущие предметы вне зависимости от их формы и размера.