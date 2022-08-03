30% россиян никогда не выезжали на отдых за пределы родного региона

69% россиян никогда не ездили отдыхать за границу, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом лишь 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, 6% — до трех лет назад, пишет РБК.

Также отмечается, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% посещали другие регионы десять и более лет назад. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди тех, кто путешествовал в соседние регионы, стали Сочи и курорты Краснодарского края (33% респондентов там были), Москва, Санкт-Петербург и Крым (по 19%) и поволжские города (Нижний Новгород, Казань, Самара, Астрахань и др.) — в них были 14% тех, кто ездил отдыхать за пределы родного города.

Почти половина опрошенных (45%) считают, что условия для внутреннего туризма значительно улучшились за последние несколько лет. В топ мест, куда респонденты хотели бы поехать, вошли Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%).

В опросе приняли участие более 1500 человек из 104 населенных пунктов из 53 субъектов России. Исследование проводилось с 12 по 24 июля.