Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью в июле

Лидерами по турпотоку в Анталью в июле текущего года стали россияне, а за период с января по июль первое место по количеству прибытий заняли туристы из Германии. Об этом сообщает издание Turizm Güncel со ссылкой на власти провинции.

«Если по количеству путешественников, прибывших в Анталью в январе-июле, на первом месте были немцы, то в июле первое место заняли россияне с 489,7 тыс. туристов. На втором месте Германия с 408,5 тыс., на третьем – Англия – 182,5 тыс.», — пишет портал.

Также в первую десятку вошли Польша (392,1 тыс.), Нидерланды (236,1 тыс.), Казахстан (212,5 тыс.), Румыния (155,6 тыс.), Израиль (138,6 тыс.), Дания (125,3 тыс.) и Чехия (119,7 тыс.), отмечает «Интерфакс-Туризм».

Всего Анталью в январе-июле посетили 6,7 млн иностранных туристов. Число путешественников выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в июле воздушным транспортом в Анталью прибыли 2,4 млн иностранных гостей.