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Специалисты рассказали, чем опасно купание в фонтанах

Роспотребнадзор и Роскачество попросили россиян не устраивать заплыв в фонтане

Специалисты рассказали, чем опасно купание в фонтанах
Фото: gdmnt.ru

Россиян попросили не купаться в фонтанах. По информации Роспотребнадзора, вода в них не обеззараживается, жаркая погода способствует развитию микроорганизмов, поэтому здоровью может быть нанесен достаточно сильный вред. Просто «помочи ноги» или погулять в воде также нельзя, так как из-за этого происходит ухудшение санитарного состояния воды.

«Штрафы за купание в фонтане зависят от региона и характера нарушения (в первый раз или повторно). Узнать конкретные размеры штрафов можно в локальных актах, актуальных в вашем регионе проживания. Москве, например, штраф за купание в неположенном месте составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей», – рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

Напомним, что в Югре нет приспособленных водоемов для купания. Жители ХМАО купаются в 27 пресноводных акваториях, расположенных на территории округа. Однако безопасными официально признаны только четыре из них, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.


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02 августа в 16:31, просмотров: 299, комментариев: 0
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