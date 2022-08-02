Прокуратура взяла на контроль дело о жестоком убийстве медвежонка в Нефтеюганском районе

В Югре возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства медвежонка рядом с одной из региональных трасс. Дело расследуется по статье по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). Ход расследования контролирует прокуратура, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Инцидент, по данным СМИ, произошел 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел.

«Через некоторое время на противоположной стороне трассы остановилась машина. Из нее вышли несколько молодых людей, которые начали стрелять в животное», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По словам очевидцев, браконьеры загрузили мертвого медвежонка в багажник автомобиля и увезли.