Депутаты Госдумы предложили запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей из России

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран.

«Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что в 2021 году у иностранных усыновителей находилось 17 498, а у россиян – 455 866 детей-сирот, пишут «Ведомости».

Официально недружественные страны появились у России в мае 2021 года. Тогда правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц. В список вошли США и Чехия. В марте текущего года российские власти расширили этот перечень – сейчас в него входят 48 стран.