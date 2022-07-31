Рэпер Тимати сообщил о выкупе российских активов сети Starbucks

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский выкупили все активы американский сети кофеен Starbucks в России. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях.

«Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Тимати. Он добавил, что кофейни под новым брендом откроются в августе.

Музыкант отметил, что большого ребрендинга ждать не стоит, но предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Он пообещал, что лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России.

Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений.