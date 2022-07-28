Самолеты Utair полетят из Грозного в Анталью

Utair запускает с 3 августа рейсы из Грозного в Анталью. Также авиакомпания продолжает ежедневно летать из Грозного в Стамбул, сообщается на сайте Utair.

Полеты из Грозного в Анталью будут выполняться по средам и субботам в 06:40. Из Грозного в Стамбул самолеты вылетают в 14:40 с понедельника по субботу и в 14:30 в воскресенье. Стоимость билетов — от 6 798 рублей, уточняется на сайте авиакомпании.

«Как и планировали, мы увеличиваем количество рейсов из столицы Чечни в Турцию, а также прорабатываем запуск рейсов по другим международным направлениям в ближайшее время», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее Utair увеличил число рейсов из Сургута в Баку. Полеты выполняются дважды в неделю, по понедельникам и средам.