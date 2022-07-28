250-летний кедр из Югры продолжает борьбу за звание главного дерева России

Кедр из югорского природного парка «Самаровский чугас» продолжает борьбу за звание главного дерева России. Голосование в рамках конкурса «Дерево года» проходит до 1 августа на сайте программы «Деревья – памятники живой природы».

250-летний югорский кедр уже вошел десятку лидеров конкурса, набрав 3 034 голоса.

«Просим отдать свой голос за сибирский кедр «КОС», который вошел в десятку лидеров на всероссийском конкурсе «Дерево года», - обратились к югорчанам в региональном Природнадзоре.

В конкурентах у югорского кедра 60 деревьев из разных регионов России. Многие из них занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев и по праву носят статус «Памятник живой природы». Лидирует пока «Шаляпинская ель» из Ставропольского края, получившая 19 432 голоса.