Ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 5 августа

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 5 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения на полеты на юг России ввели 24 февраля. С тех пор они продлевались 25 раз.