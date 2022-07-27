Рекордное падение продаж новых смартфонов зафиксировали в России

Продажи новых смартфонов в России во II квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Билайна». С такой оценкой согласился и представитель другого крупного мобильного оператора – Tele2.

Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетие». По его оценке, в рублях этот показатель снизился «до уровня пандемийного 2020 года».

Показатели продаж, которые наблюдались в 2017–2021 годах, достигнуты не будут, отмечают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что спрос на подержанные смартфоны в России вырос с начала лета более чем в два с половиной раза по сравнению с маем. Рост спроса возник из-за дефицита новых устройств, отметили эксперты.