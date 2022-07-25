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​План по закупкам для реализации госпрограмм в Тюменской области выполнен на 87 процентов

В Тюменской области обсудили ход выполнения госпрограмм

​План по закупкам для реализации госпрограмм в Тюменской области выполнен на 87 процентов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области план по закупкам товаров, работ и услуг в рамках реализации государственных программ выполнен на 87 процентов. Данные на 25 июля озвучены на очередном заседании президиума регионального правительства. С докладом выступил начальник областного управления государственных закупок Сергей Панков, сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас в региона воплощаются в жизнь 28 региональных государственных программ с общим объемом финансирования 35,3 миллиарда рублей. Общая сумма закупок уже превысила 30 миллиардов рублей. Заключены необходимые контракты.

«Наибольший объем средств израсходован для реализации госпрограмм в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, недропользование и охрана окружающей среды, развитие гражданского общества, физкультура и спорт», – сообщил Сергей Панков.

Александр Моор поручил обеспечить полное и своевременное выполнение плана закупок в целях реализации региональных государственных программ.


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25 июля в 16:42, просмотров: 244, комментариев: 0
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