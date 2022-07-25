В «Точке кипения-Тюмень» прошла ИТ-сообщества региона

Власти и представители коммерческого сектора Тюменской области обсудили результаты мероприятий в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Встреча состоялась в пространстве «Точка кипения-Тюмень».

«В этом году важно усилить развитие ИТ-направлений и отечественных ИТ-продуктов. Для этого мы выстраиваем диалог между государством и ИТ-компаниями, предлагаем различные меры поддержки отрасли. Встреча ИТ-сообщества поможет наладить новые контакты и определить векторы развития», – отметил в приветственном слове директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В пресс-службе департамента рассказали, что с начала июня поступило 164 заявки на ИТ-ипотеку, из них одобрено более 90. Кроме того, в регионе ведется работа в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». На данный момент доступно более 15 образовательных программ с учетом запроса работодателей, а обучение прошли свыше 1500 человек. Также проводятся «Ярмарки вакансий», где можно найти работника с подходящим уровнем квалификации. Ближайшее мероприятие пройдет в рамках форума/выставки «Инфотех-2022».

«Одним из важных пунктов было обсуждение мер поддержки ИТ-компаний на федеральном и региональном уровнях. По данным департамента информатизации, за период с 2020 года по 1 полугодие 2022 года из областного бюджета поддержано пять ИТ-проектов на сумму 16,3 млн. рублей. Три стартап-проекта получили гранты Фонда содействия инновациям, одна компания вошла в «Сколково». Региональными предприятиями ведется разработка новых ИТ-решений с привлечением грантовых средств РФРИТ, в 2021-2022 годах получено более 60 млн. рублей на реализацию 2-х проектов. А за счет налоговых преференций, установленных в Тюменской области, региональные ИТ-компании в 2020-2021 годах смогли сэкономить более 130 млн. рублей», – добавили в департаменте.

Сегодня в регионе создан «ИТ-навигатор», который позволяет подобрать индивидуальные меры поддержки: налоговые льготы, инфраструктурные и иные преференции.