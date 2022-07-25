Обещание Александра Моора тюменским дачникам выполнено

На Велижанском тракте энергетики смонтировали освещение на семи пешеходных переходах и 14 остановках. Таким образом, путь дачников нескольких садовых товариществ до автобусных остановок стал безопаснее. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Об отсутствии уличного освещения жители садовых некоммерческих товариществ, которые расположены с 6-го по 10-й км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда, написали на прямую линию, которую я проводил в декабре 2021 года. Обращение мы взяли в работу, из областного бюджета выделили необходимые средства. В итоге специалисты все сделали гораздо быстрее, чем бывает в подобных случаях. Темнеет сейчас раньше, поэтому освещение пешеходных переходов – вопрос очень актуальный. Признаю, что такие проблемные места у нас еще есть, но мы постепенно решаем задачу. Комфорт и безопасность земляков – это приоритет в нашей работе», – написал в соцсетях глава региона и опубликовал фото.

Напомним, прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась 21 декабря 2021 года. Главе региона поступило более 1300 вопросов. На главные из них губернатор отвечал полтора часа.