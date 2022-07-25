16+
Логотип Сиапресс
USD  57,7821   EUR  58,6741  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​На Велижанском тракте смонтировали освещение на пешеходных переходах и остановках

Обещание Александра Моора тюменским дачникам выполнено

​На Велижанском тракте смонтировали освещение на пешеходных переходах и остановках
Фото: t.me/av_moor

На Велижанском тракте энергетики смонтировали освещение на семи пешеходных переходах и 14 остановках. Таким образом, путь дачников нескольких садовых товариществ до автобусных остановок стал безопаснее. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Об отсутствии уличного освещения жители садовых некоммерческих товариществ, которые расположены с 6-го по 10-й км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда, написали на прямую линию, которую я проводил в декабре 2021 года. Обращение мы взяли в работу, из областного бюджета выделили необходимые средства. В итоге специалисты все сделали гораздо быстрее, чем бывает в подобных случаях. Темнеет сейчас раньше, поэтому освещение пешеходных переходов – вопрос очень актуальный. Признаю, что такие проблемные места у нас еще есть, но мы постепенно решаем задачу. Комфорт и безопасность земляков – это приоритет в нашей работе», – написал в соцсетях глава региона и опубликовал фото.

Напомним, прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась 21 декабря 2021 года. Главе региона поступило более 1300 вопросов. На главные из них губернатор отвечал полтора часа.


нравится (0) не нравится (0)
25 июля в 10:21, просмотров: 68, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске мигрант устроил дебош в магазине и негативно высказывался о войсках РФ 659
  2. Водитель Datsun погиб в ДТП на встречной полосе в Нефтеюганском районе 564
  3. Наталья Комарова призвала югорчан носить маски и пользоваться антисептиками 438
  4. ​Бедным семьям отказывают в выплатах на детей от 8 до 17 лет 431
  5. ​В ХМАО врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку 414
  6. Спасатели вытащили из реки югорчанина, который сорвался с пирса 409
  7. ​Сургут продолжает лидировать в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 407
  8. ​Ниже среднего 405
  9. Реально ли вернуть деньги, отправленные не тому человеку? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 392
  10. ​Югорчане оформляют кредиты и переводят деньги мошенникам 367
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2272
  2. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1559
  3. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1477
  4. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1472
  5. ​«Первое дно» нефтяники прошли в марте-апреле. Следующее испытание предстоит в конце осени 1347
  6. ​Удержаться на краю 1249
  7. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 1182
  8. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1181
  9. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 1110
  10. Нижневартовских должников клеймят бетонными пирамидами 1057
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5521
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4486
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4461
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 4172
  5. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3703
  6. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3391
  7. Лебединая верность 3356
  8. У кого что болит 3219
  9. Кондаковы 2937
  10. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2784

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика