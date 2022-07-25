Жители Тюменской области, Югры и Ямала предлагают обустроить в межвузовском кампусе сквер, пляж и современные лаборатории

Жители Тюменской области, Югры и Ямала активно участвуют обсуждении проекта строительства межвузовского кампуса в областной столице. На территории предлагают обустроить дендрарий, сквер, городской пляж, библиотеку, современные лаборатории и многое другое. Об этом рассказал губернатор Александр Моор.

«Прочитал ваши комментарии. Девушка из Тюмени пишет о научном музее по разным направлениям, который должен быть в кампусе. Это поможет «многим ребятам определиться с будущей профессией». А молодой человек из Тобольска считает, что в кампусе нужны студенческий коворкинг, «юридическая клиника», центр трудоустройства и обязательно льготная столовая. А что вы думаете на этот счет? Полностью поддерживаю всех, кто предлагает разместить на площадке общественного пространства спортивный комплекс с фитнес-залом, футбольным полем и бассейном. Будь я на месте студентов, точно бы воспользовался возможностью поплавать. Кампус – это территория здоровья», – написал глава региона в соцсетях.

За неделю на сайте тюменскийкампус.рф к обсуждению будущего проекта присоединилось более 2 500 человек. «Сбор предложений продолжается. Любой желающий может принять участие в фокус-группах. Мы внимательно изучим все идеи, лучшие из которых найдут отражение в проекте будущего межвузовского кампуса. Вместе создадим образовательное пространство мирового уровня. Кампус будет служить не только студентам и вузам, но и всему региону», – добавил Александр Моор.

В середине июля губернатор Тюменской области объявил о запуске проекта мирового уровня – в Тюмени построят Межвузовский кампус.