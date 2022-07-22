Вице-спикер Госдумы заявила, что теперь в новостройках будут ставить блокираторы на окна

Окна в новостройках будут оборудовать блокираторами, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью «Парламентской газете». По ее словам, за полгода в России из окон выпали более 600 детей. Причем 30 процентов таких случаев происходят на глазах у родителей.

«И самое главное, что этого можно было бы легко избежать, сделав замки на окна. Нам удалось добиться изменения строительных норм — в Минстрое пошли навстречу и установили, что теперь во всех новостройках окна будут с блокираторами. Но для домов старой застройки пока системных мер нет», – сказала Кузнецова.

По мнению вице-спикера, регионы должны разработать соответствующие программы.