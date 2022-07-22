Больницу-долгострой в Нижневартовске сдадут до конца года, сообщил Добровольский

Больницу-долгострой в Нижневартовске сдадут до конца 2022 года. На это время также запланирован запуск строящейся больницы в Горноправдинске. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.

«Планируем, что до сентября полностью будут завершены работы и введена в эксплуатацию горноправдинская больница. Медицинская помощь жителям Горноправдинска, жителям Ханты-Мансийского района будет оказываться в новом современном здании больницы, как амбулаторная, так и стационарная помощь. Еще из больших планов — до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек», — сказал Добровольский.

Сразу после завершения строительно-монтажных работ планируется приступить к лицензированию больницы в Нижневартовске. Ожидается, что в медучреждении будут работать свыше 2,5 тыс. сотрудников.

Многопрофильная больница в Нижневартовске строится более 15 лет, напоминает «Вестник». Документация для возведения объекта готовилась в 2006 году, но сроки запуска неоднократно переносились из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство законсервировали из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились. Всего на строительство объекта и закупку оборудования, по данным СМИ, потрачено свыше 16 млрд рублей.