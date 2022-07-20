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​Семь школьников Тюменской области сражаются за победу в конкурсе «Большая перемена»

У детей из Тюменской области есть шанс отправиться в путешествие мечты

​Семь школьников Тюменской области сражаются за победу в конкурсе «Большая перемена»
Фото: admtyumen.ru

У семи школьников Тюменской области есть шанс отправиться в путешествие мечты. Они сражаются за победу в финале конкурса «Большая перемена».

«В международном детском центре «Артек» для учеников 5–7 классов проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России. В финале «Большой перемены» принимают участие 600 учеников 5–7 классов. Победителями станут 300 школьников. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга», - рассказали в департаменте образования и науки региона.

В конкурсе участвуют в учащиеся школ Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Сладковского района.

«Торжественное открытие финала состоялось 17 июля, а уже 20 июля в 10:00 состоится прямая трансляция последнего дня финала конкурса «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с конкурсантами», - добавили в департаменте.


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20 июля в 14:54, просмотров: 99, комментариев: 0
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