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​Медицинский туризм в Тюменской области развивается благодаря нацпроекту

Тюменские хирурги прооперировали иностранца с аномалией грудной клетки

​Медицинский туризм в Тюменской области развивается благодаря нацпроекту
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области набирает обороты развитие медицинского туризма. Врачи региона проводят сложнейшие операции и дарят здоровье людям из разных стран. Одним из таких стал 26-летний Рузибой из Таджикистана, которому выполнили операцию в торакальное отделение №2 ОКБ №1.

«У 26-летнего Рузибоя врожденная патология — воронкообразная деформация грудной клетки, когда наблюдается западение переднего отдела груди и ребер. Это не только косметический дефект, он может серьезно повлиять на работу внутренних органов. Аномалия снижает объем грудной клетки, нарушает функции легких и сердца. Врачи главной больницы региона выполнили торакопластику с применением модифицирующих устройств. После стабилизации состояния мужчину из операционной перевели в палату», - рассказали в департаменте здравоохранения региона.

По словам пациента, с момента подачи заявки на операцию до приезда в Тюмень прошло чуть больше недели. И в его случае время действительно много значило.

«С такой проблемой лучше оперироваться в возрасте с 14 до 18 лет. Но в принципе операция возможна в любом возрасте. В моей практике самому взрослому пациенту было 36 лет, а самому маленькому — 5», — отметила торакальный хирург ОКБ №1 Наталья Машкина.

Дома мужчину ждет реабилитация. Через год снова в Тюмень, на прием к хирургу.

Медицинская помощь иностранцам в регионе оказывается с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для этого нужно оставить заявку на сайте Medical City, затем врач-консультант назначит дату госпитализации и озвучит необходимый план лечения. Ежегодно врачи проводят порядка 56000 операций в рамках масштабного проекта Medical City.


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18 июля в 19:20, просмотров: 139, комментариев: 0
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