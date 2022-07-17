Половину россиян не устроил отпуск этим летом

Почти половина россиян, уже отдохнувших этим летом, недовольны своим отпуском. По данным портала superjob.ru, 48 процентов участников опроса, инициированного сервисом, высказались негативно о прошедшем отдыхе: 21 процент согласился с формулировкой «скорее недоволен», 27 процентов заявили, что отпуск не задался. «В России отпуск дорогой, нет сервиса, все загажено. За границу очень проблематично, долго и дорого стало добираться», — жалуются респонденты. Есть и оптимисты: 26 процентов участников опроса заявили, что отдохнули прекрасно.

При этом, отмечают исследователи, далеко не все могут позволить себе выйти в отпуск тогда, когда хочется им — в том числе летом. Так, 66 процента заявили, что у них не получается брать те даты, которые удобны им. Среди них, например, учителя, отдых которых совпадает с каникулами — даром, что это всегда летние месяцы. Много нареканий на сотрудников с детьми — при формировании плана отпусков предпочтение при выборе дат отдается им; кроме того, в категорию недовольных распределением дат попадают и вахтовики, которые имеют возможность отдохнуть только в межвахтовые периоды.