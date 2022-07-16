После личного приема губернатора в районах Тюменской области пройдет ремонт соцобъектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам. По итогам встречи даны ряд важных поручений, передает пресс-служба главы региона.

Так, Александр Моор поручил отремонтировать Медведевский фельдшерско-акушерский пункт в Голышмановском городском округе до 1 сентября 2022 года.

«Медведевский ФАП обслуживает 606 сельских жителей, в том числе 157 детей, 153 пенсионера, 53 инвалида. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым оборудованием. Однако в здании, где он находится, пока нет даже централизованного водоснабжения, рассказала главе региона жительница с. Медведево Галина Никифорова. Губернатор заверил Галину Георгиевну, что строители проведут ремонт внутри и снаружи ФАПа, смонтируют водопровод, канализацию, обновят электрику», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, решено провести ремонт классов в Неволинской общеобразовательной школе Ишимского района и приобрести для нее современное оборудование. А в деревне Ваньковка Ишимского района по просьбам жителей приняты решения о ремонте автодороги на улице Дорожной и благоустройстве двора двух многоквартирных домов на улице Знаменского в Тобольске.