Дмитрия Рогозина сняли с поста генерального директора госкорпорации «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин покидает пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса. До этого Борисов был первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, а также заместителем министра обороны РФ.

«Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая имеет видение своих перспектив, которая активно работает над созданием уже принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники. Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса. Аварийность — ноль! Отрасль возвращает к себе уважение и любовь наших граждан. Да, конечно, проблем еще много, но понятно, как их преодолеть. И я счастлив, что имел непосредственное отношение к возрождению русского космоса, что стал частью семьи нашего Роскосмоса», – прокомментировал экс-глава компании.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года. До этого он занимал пост зампреда Правительства РФ (с 2011 по 2018 годы), был постоянным представителем России при НАТО и председателем политической партии «Родина».