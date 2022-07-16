16+
Логотип Сиапресс
USD  57,8323   EUR  57,8851  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Рогозин покидает «Роскосмос»

Дмитрия Рогозина сняли с поста генерального директора госкорпорации «Роскосмос»

Рогозин покидает «Роскосмос»
Фото: vk.com/roscosmos

Дмитрий Рогозин покидает пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса. До этого Борисов был первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, а также заместителем министра обороны РФ.

«Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая имеет видение своих перспектив, которая активно работает над созданием уже принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники. Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса. Аварийность — ноль! Отрасль возвращает к себе уважение и любовь наших граждан. Да, конечно, проблем еще много, но понятно, как их преодолеть. И я счастлив, что имел непосредственное отношение к возрождению русского космоса, что стал частью семьи нашего Роскосмоса», – прокомментировал экс-глава компании.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года. До этого он занимал пост зампреда Правительства РФ (с 2011 по 2018 годы), был постоянным представителем России при НАТО и председателем политической партии «Родина».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:21, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1087
  2. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 723
  3. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 719
  4. Югорского пенсионера заподозрили в изнасиловании односельчанки 683
  5. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 625
  6. Замещение прогресса 608
  7. ​Проекты из Югры вошли в 200 «Сильных идей для нового времени» 597
  8. Продажа водки в России выросла на 11% по сравнению с прошлым годом 586
  9. Сбер снижает ставку за единовременный платёж при получении ипотеки 502
  10. Сургут попал в топ самых «умных» городов с населением до миллиона человек 292
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2488
  2. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1993
  3. Кондаковы 1977
  4. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 1770
  5. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1730
  6. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1680
  7. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1590
  8. ​Двое детей утонули в водоемах Югры 1521
  9. На сургутянку завели уголовное дело за игнорирование болезни дочери 1452
  10. Прокачусь с ветерком // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1386
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7010
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6892
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4913
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3805
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3493
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3450
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3448
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3372
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3116
  10. Получить в морду за пирсинг 2956

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика