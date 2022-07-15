Россияне в июне купили почти на 11% больше водки, чем год назад

Розничная продажа водки в России в июне выросла на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 6,05 млн декалитров (дал), сообщает со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей «Интерфакс». Показатели за полугодие также увеличились. За первые шесть месяцев россияне купили 36,7 млн дал водки, что на 7,5% больше, чем год назад.

Продажи коньяка в июне выросли на 8,9% по сравнению с прошлым годом. А на винном рынке наибольших темпов роста достигли продажи шампанских и игристых вин. В июне российские потребители выбирали эти напитки на 10,1% чаще.

Быстрее всего, по данным союза защиты прав потребителей, растут продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне показатель увеличился почти в 1,6 раза — до 1,2 млн дал, а за полгода цифра выросла почти в 1,8 раза — до 7,04 млн дал.

Всего в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво, сидр и медовуху), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии россияне купили 103,3 млн дал алкоголя - на 3,9% больше, чем в 2021-м.